Calciomercato Torino – Giampaolo chiede Torreira: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO TORINO – Marco Giampaolo, come successo lo scorso anno quando era alla guida del Milan, chiede l’acquisto di Lucas Torreira. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, sul giocatore ci sarebbe una folta concorrenza, con i rossoneri che prendono ancora in considerazione la sua candidatura. In questa fila immaginaria per l’uruguaiano, i granata sarebbero all’ultimo posto. Giampaolo però non vuole mollare, perché Torreira è un suo grande pupillo. Il giocatore, proprio sotto la sua gestione alla Sampdoria, è esploso definitivamente, ricevendo la chiamata dell’Arsenal.

