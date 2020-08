Calciomercato Milan – Per Bakayoko c’è ancora parecchia distanza

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, c’è ancora parecchia distanza tra Milan e Chelsea per Tiémoué Bakayoko. Il club inglese sembrerebbe chiedere un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, mentre il Milan non pare intenzionato a superare i 20 milioni. Insomma, una distanza di 10 milioni che andrà limata nelle prossime settimane anche perché Baka non rientra nei piani di Lampard e ha, inoltre, già espresso ampiamente la sua volontà di tornare a vestire rossonero.

