Calciomercato – La Fiorentina chiude per Parisi: ecco le cifre

Come riportato da Tuttomercatoweb la Fiorentina avrebbe concluso l'operazione di calciomercato per il terzino Parisi

Come riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe tutto fatto per Fabiano Parisi alla Fiorentina. I club avrebbero perfezionato un accordo impostato nelle precedenti ore. 10 milioni più bonus le cifre del possibile affare di calciomercato. Nelle prossime ore le visite mediche e la firma sul contratto con la nuova squadra: per lui pronto un quinquennale, mentre l'arrivo in ritiro potrebbe essere ritardato di qualche giorno. Il calciatore, infatti, ha giocato i Mondiali con l'Under 21 da poche settimane. Quello che sta per diventare un giocatore dei viola era stato anche accostato al Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Non si molla Reijnders