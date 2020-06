Calciomercato – Thiago Silva, tentativo del Lione: chiesto stipendio shock

CALCIOMERCATO MILAN – Thiago Silva e i progetti per il futuro. Tra qualche settimana il brasiliano sarà un parametro zero. Bisognerà capire se gli verrà rinnovato il contratto fino a fine agosto, per permettergli di concludere la Champions League. Già da mesi però può prendere accordi con altri club per la prossima stagione, questo è certo.

Intanto emergono nuove indiscrezioni sul suo futuro. Oltre all’interesse di Milan, Everton e Fiorentina, spunta un altro club: il Lione. A riportarlo sono i colleghi de L’Equipe. Il problema è però la richiesta di stipendio del difensore brasiliano: 1,5 milioni di euro lordi (non netti) al mese.

Una cifra che, seppur lorda, è clamorosamente alta. 18 milioni di euro lordi l’anno sono una cifra stratosferica per un 36enne. Al netto, secondo la tassazione francese, la richiesta di stipendio annuale di Thiago Silva, sarebbe circa 10 milioni. Vista tale richiesta, il Lione ha deciso di tirarsi fuori da un’eventuale offerta contrattuale all’ex Milan.

