Calciomercato, dall'Inghilterra: 'Milan e Porto interessati a Kiwior'

La trattativa, dunque, non sarebbe affatto semplice. Lo ha precisato anche Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - tramite un post su X.

Le sue parole: "Il Porto rimane interessato a Jakub Kiwior dopo che l' Arsenal ha già rifiutato un'offerta a luglio. È sempre in alto nella lista del Porto come nuovo difensore centrale ma l'Arsenal lo reputa un giocatore importante, non è un affare facile".

Kiwior - che possiede già esperienza nel campionato italiano - potrebbe essere un innesto perfetto per il Milan. Come ha dimostrato negli ultimi anni ai 'Gunners', il polacco è in grado di disimpegnarsi bene sia come centrale sia come terzino di una difesa a 4. Inoltre, potrebbe ricoprire anche il ruolo di braccetto di sinistra in una difesa a 3. Per una squadra che deve imparare a scivolare rapidamente da 3 a 4 dietro, potrebbe rappresentare un ottimo profilo.