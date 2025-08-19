Calciomercato, dall'Inghilterra: 'Milan e Porto interessati a Kiwior'

Pianeta Milan
Calciomercato, Milan di nuovo su Kiwior? Una temibile concorrente da battere

Dall'Inghilterra, The Standard riferisce dell'interesse di Milan e Porto sul calciomercato per Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal
A giudicare dalle prime uscite in amichevole e dal match contro il Bari, Massimiliano Allegri sembra orientato a schierare il suo Milan con una difesa a 3. O almeno a voler sempre schierare 3 difensori centrali. Uno di questi, poi, in fase di possesso potrebbe scivolare sull'esterno in posizione da terzino. Lo ha fatto Tomori contro il Bari, lo potrebbe fare dalla stessa parte anche De Winter. Seguendo questa idea, la dirigenza potrebbe tornare sul calciomercato. Infatti, ai rossoneri manca un quinto centrale da inserire nell'organico. In proposito, dall'Inghilterra è arrivata una notizia interessante.

Secondo quanto riporta The Standard, Jakub Kiwior sarebbe finito nel mirino di Porto e Milan. L'Arsenal sarebbe felice di tenere l'ex difensore dello Spezia in rosa, ma potrebbe decidere di lasciarlo partire di fronte a un'offerta importante o se lui stesso dovesse chiedere la cessione.

La trattativa, dunque, non sarebbe affatto semplice. Lo ha precisato anche Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - tramite un post su X.

Le sue parole: "Il Porto rimane interessato a Jakub Kiwior dopo che l'Arsenal ha già rifiutato un'offerta a luglio. È sempre in alto nella lista del Porto come nuovo difensore centrale ma l'Arsenal lo reputa un giocatore importante, non è un affare facile".

Kiwior - che possiede già esperienza nel campionato italiano - potrebbe essere un innesto perfetto per il Milan. Come ha dimostrato negli ultimi anni ai 'Gunners', il polacco è in grado di disimpegnarsi bene sia come centrale sia come terzino di una difesa a 4. Inoltre, potrebbe ricoprire anche il ruolo di braccetto di sinistra in una difesa a 3. Per una squadra che deve imparare a scivolare rapidamente da 3 a 4 dietro, potrebbe rappresentare un ottimo profilo.

