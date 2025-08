Calciomercato, Tavolieri rivela: il PSG non vuole cedere Ramos, il Milan…

Come riportato dal giornalista belga Sasha Tavolieri sul suo profilo X, il Milan ha avviato contatti diretti con gli agenti dell’attaccante portoghese Goncalo Ramos , classe 2001. Tuttavia, il Paris Saint-Germai n ha posto un netto rifiuto alla cessione del giocatore, ritenendo troppo alta la richiesta e non avendo al momento intenzione di lasciarlo partire.

Milan ci prova per Ramos, ma il PSG chiude le porte alla cessione

Secondo Tavolieri, inoltre, il PSG non dispone delle risorse necessarie per acquistare un sostituto di pari livello, motivo che rafforza la decisione di mantenere Ramos in rosa. Per questo motivo, il nome del giovane attaccante portoghese sarebbe da escludere dalla lista degli obiettivi di mercato del Milan. Ecco le sue parole: