Calciomercato – Tanganga non gioca l’amichevole: Roma e Milan su di lui

Nella giornata di ieri è andata in scena una partita amichevole tra Roma e Tottenham, che, probabilmente è stata anche occasione di discorsi di calciomercato ; con ogni probabilità, il nome di Japhet Tanganga degli Spurs , già precedentemente obiettivo del Milan , è stato uno degli argomenti principali delle discussioni intercorse. Tra l'altro, il difensore non è stato della partita in quanto, secondo quanto riportato da football.london , era malato.

Ad onor del vero, il nome del centrale inglese nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza al Milan. Ma stando a ciò che riporta Sportitalia, la Roma sarebbe altrettanto interessata ad acquistare Tanganga. Entrambe le squadre vorrebbero portare l'inglese in Italia con la formula del prestito, in quanto nei piani del Tottenham di Conte e Paratici non ricopre - per usare un eufemismo - un ruolo rilevante.