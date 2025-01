Tah al Milan? Quando lui diceva: “Mia moglie è italiana e rossonera”

In casa Milan torna di moda il nome di Jonathan Tah, difensore tedesco in scadenza di contratto col Bayer Leverkusen affrontato in Champions.

Redazione PM 17 gennaio - 15:30

In casa Milan torna di moda il nome di un difensore centrale accostato in precedenza: Jonathan Tah, tedesco ed in scadenza di contratto col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In questa stagione, i rossoneri e le Aspirine si sono affrontate alla seconda giornata di Champions League. Quel match fu vinto da tedeschi 1-0 grazie al gol di Boniface.