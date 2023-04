Calciomercato – Incontro Sporting Lisbona-Chelsea per Leao | News

Uno dei rinnovi di contratto più discussi e complicati degli ultimi mesi in casa Milan è stato senza dubbio quello di Rafael Leao. Il portoghese, come noto, da tempo ha manifestato la propria volontà di rimanere in rossonero e lo ha confermato anche recentemente, sebbene un accordo definitivo ancora non si sia trovato. E la notizia giunta dal Portogallo non fa stare tanto tranquilli i tifosi del Diavolo.