Calciomercato – Dalla Spagna: “Il Barcellona mette in vendita Kessié”

Il Barcellona, infatti, ha comunicato ad Ansu Fati , Ferrán Torres e allo stesso Kessié che dovranno andare via, entro il prossimo 30 giugno : i campioni di Spagna , infatti, non puntano più su di loro per la prossima stagione e, per rientrare nei parametri finanziari imposti dalla Liga, hanno necessità di fare cassa subito con le loro cessioni.

Per Kessié la richiesta è di 30 milioni di euro. L'auspicio del Barcellona è di venderlo in Premier League per quella cifra (si vociferava di un interesse del Liverpool). Nel caso non ci riuscisse, allora, potrebbe riprendere quota l'ipotesi di uno scambio con l'Inter. Da individuare, però, il giocatore che da Milano si trasferirebbe in Catalogna. Milan, contatti con un big del centrocampo >>>