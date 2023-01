Calciomercato – Le offerte rifiutate dallo Spezia per Kiwior: il retroscena

Lo Spezia, prima di accettare l'offerta dell'Arsenal per Kiwior, ne ha rifiutate altre per il difensore polacco. Il retroscena

La giornata di oggi, lunedì 23 gennaio, è quella decisiva per il passaggio di Jakub Kiwior all'Arsenal. Il giocatore infatti firmerà con la capolista della Premier League, che ieri ha trovato un altro importante successo contro il Manchester United. Decisiva per la scelta del giocatore e dello Spezia è stata l'offerta dei Gunners, pari a 25 milioni più 5 di bonus.