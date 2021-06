CALCIOMERCATO SERIE A: Ronaldo rinnova? Lazio vicina a Anderson

Non solo il calciomercato del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di Serie A oggi, 30/06/2021

Non c'è il solo il Milan . Anche le altre squadre di Serie A provano a rinforzarsi sul calciomercato . In primo piano i movimenti di Juventus , Inter , Atalanta , Lazio , Napoli e di tutte le altre squadre. Cristiano Ronaldo , a sorpresa tratta il rinnovo con la Juventus, mentre l'Inter pensa al rinnovo di Lautaro Martinez . Nelle prossime pagine le top news di oggi sul calciomercato delle altre big di Serie A.

Clamorosa notizia sopraggiunta dal Portogallo. Cristiano Ronaldo starebbe trattando il rinnovo con la Juventus. Jorge Mendes avrebbe ricevuto il no del Real Madrid e del Manchester United, e dunque diventa sempre più concreta la possibilità di una permanenza in bianconero. Le due parti starebbero lavorando al prolungamento di un anno in modo di spalmare su due stagioni l'attuale accordo economico (31 milioni netti).

La Roma è ad un passo dal cedere Pau Lopez al Marsiglia. Secondo La Provence i due club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito da 0,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. In primo piano anche la cessione di Under, esterno offensivo turco.

Continua la trattativa per Teun Koopmeiners, calciatore dell' AZ Alkmaar. Gli olandesi vogliono 20 milioni di euro, mentre il club bergamasco ne offre 15. C'è ancora da lavorare per la fumata bianca.