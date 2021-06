Calciomercato – Sergio Ramos, i tifosi del Milan sognano. Il punto | News

Sergio Ramos dopo tanti anni lascia il Real Madrid. La moglie del difensore spagnolo fa sognare i tifosi del Milan

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul futuro diSergio Ramos. Il Real Madrid ha deciso di fare a meno del suo capitano. Queste le sue parole: "Ho letto tante cose su questo divorzio. Si è parlato tanto di soldi ma non è stata una questione economica. Io non sarei mai andato via, mai. No, il disaccordo era solo sulla durata del contratto. Io volevo due anni per questioni di tranquillità famigliare, il club me ne offriva uno. Il problema è stato che quando la scorsa settimana ho detto che avrei accettato la proposta per un solo anno, per mia sorpresa mi è stato comunicato che l’offerta non era più valida. Io non ho mai saputo che avesse una data di scadenza"