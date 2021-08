Calciomercato – Se McKennie vale 30 milioni, allora quanto vale Kessié?

Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus. I bianconeri lo valutano 30 milioni di euro. E allora ci chiediamo: quanto vale Kessié?

Carmelo Barillà

Weston McKennie e Franck Kessié. Cos'hanno in comune? Nulla. Ma andremo presto a spiegare il senso di quest'articolo. McKennie potrebbe lasciare la Juventus. I bianconeri lo valutano 30 milioni di euro. E allora ci chiediamo: quanto vale Kessié? Alla fine di quest'articolo proveremo a dare una risposta. Ma prima c'è bisogno di fare alcune premesse. La Juventus ha versato nelle casse dello Schalke 04 ben 25 milioni di euro per il centrocampista texano.

Lo statunitense, entrato in punta di piedi nel mondo bianconero, si è rivelato prezioso in diverse circostanze. La sua forza fisica, l'esplosività, le doti nell'inserimento ne fanno un centrocampista moderno e forse unico nella rosa della Vecchia Signora. Ecco perché la Juventus non intende privarsene se non per offerte irrinunciabili e che permettano ai bianconeri una plusvalenza.

In un mercato difficile, dove molte squadre "inventano" formule per concludere qualche trattativa, avere 30 milioni da investire farebbe certamente comodo alla Juve. Incedibili non ne esistono e, oltretutto, Allegri avrebbe tagliato fuori McKennie dal suo progetto. Diversi club di Premier League si sono fatti avanti: Everton, Tottenham ed Aston Villa hanno chiesto informazione alla dirigenza bianconera. Un pourparler per adesso, ma chissà che non diventi qualcosa in più. Nelle ultime ore, inoltre, è spuntato anche il Bayern Monaco, squadra che potrebbe mettere sul piatto un'offerta allettante.

E Kessié? Come noto, il centrocampista ivoriano è in trattativa per rinnovare il suo contratto con il Milan. Accordo non ancora trovato, ma filtra comunque ottimismo, anche se rimane una certa distanza tra domanda ed offerta. E c'è tutta la voglia di accontentare quello che è diventato un elemento imprescindibile per la squadra di Stefano Pioli. Ma è altrettanto chiaro che il Milan non farà follie. Le parti dovranno venirsi incontro a vicenda per trovare la quadra. Arrivato dall’Atalanta nel 2017, si è ripreso alla grande dopo le difficoltà iniziali, diventando un punto fermo dei rossoneri. Ed anche il suo valore di mercato, ovviamente, ne ha beneficiato.

Ma quanto vale ad oggi Kessié? Nonostante sia in scadenza nel 2022, l'ivoriano rimane comunque uno dei top a livello europeo nel suo ruolo. Per questo il suo valore non può essere inferiore ai 50 milioni di euro. Ma ci chiediamo: se McKennie vale 30 milioni, è giusto che Kessié ne valga soltanto 20 in più? Sicuramente no. Il centrocampista del Milan ha già dimostrato le sue qualità a più riprese, mentre il texano della Juve ha avuto alti e bassi. Il valore viene dettato dal contratto in scadenza, ma non solo.

Infatti, negli ultimi anni il mercato è diventato sempre più pazzo. Abbiamo assistito a trattative con cifre assurde, abbiamo visto giocatori strapagati che poi non hanno dimostrato nulla sul campo. I club fanno i prezzi e c'è lo sceicco o il milionario di turno che paga. Ma quando i soldi latitano - e questa sessione estiva ne è l'esempio più lampante - ci si inventa il prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto o formule simili. Un mercato sempre più folle ed i calciatori ne sono protagonisti assoluti insieme agli agenti. E allora ci sta che la Juve valuti McKennie 30 milioni ed il Milan valuti 50-60 milioni un Kessié in scadenza. E consentiteci di dire che visto il reale contributo dei due giocatori ai rispettivi club la valutazione del rossonero è fin troppo al ribasso. Le top news sul calciomercato del Milan: le ultime su Pellegri, Bernardo Silva e Bakayoko