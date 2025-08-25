Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Schira: “Il Milan lavora alla partenza di Chukwueze”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Schira: “Il Milan lavora alla partenza di Chukwueze”

Calciomercato, Schira: 'Il Milan lavora alla partenza di Chukwueze'
Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, potrebbe andare via negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato. Non è indispensabile
Daniele Triolo Redattore 

Prelevato dal Villarreal nel calciomercato estivo 2023 per 21 milioni di euro più bonus, l'attaccante esterno nigeriano Samuel Chukwueze, classe 1999, non ha mai convinto nei suoi due anni al Milan.

Calciomercato Milan, Chukwueze può partire

—  

Motivo per cui, in presenza di una buona offerta (a bilancio il giocatore 'pesa' per poco più di 12,5 milioni di euro), potrebbe partire in questa finestra trasferimenti.

LEGGI ANCHE

Lo conferma Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato che, attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha parlato del numero 21 rossonero.

"Il Milan sta ancora lavorando alla partenza di Chukwueze", ha ricordato Schira. Ma chi potrebbe volere il nigeriano? Si parla di un interesse, nella Liga, del Betis.

LEGGI ANCHE: E se Allegri avesse fatto apposta? I dubbi e il mercato del Milan >>>

Soprattutto, però, Chukwueze piace in Premier League, al Fulham. La prima proposta fatta al Diavolo, prestito con diritto di riscatto, è stata respinta al mittente. Se, però, i 'Cottagers' dovessero cambiare modalità dell'offerta, tutto può succedere.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA