Calciomercato, Schira: “Il Milan lavora alla partenza di Chukwueze”

Lo conferma Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato che, attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha parlato del numero 21 rossonero.
"Il Milan sta ancora lavorando alla partenza di Chukwueze", ha ricordato Schira. Ma chi potrebbe volere il nigeriano? Si parla di un interesse, nella Liga, del Betis.
Soprattutto, però, Chukwueze piace in Premier League, al Fulham. La prima proposta fatta al Diavolo, prestito con diritto di riscatto, è stata respinta al mittente. Se, però, i 'Cottagers' dovessero cambiare modalità dell'offerta, tutto può succedere.
