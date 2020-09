ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Tiémoué Bakayoko. “Tiemouè Bakayoko si avvicina sempre di più al Milan dal Chelsea in prestito con opzione di acquisto. Il centrocampista francese ha l’accordo coi rossoneri dal 25 giugno. Il conto alla rovescia per concludere l’affare è iniziato..”, le parole dell’esperto di mercato.

OCCHIO AL RINNOVO DI DONNARUMMA: ANCORA TUTTO FERMO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>