Calciomercato, Schira annuncia: “Athekame-Milan, trattativa agli sgoccioli”

Calciomercato Milan: secondo Nicolò Schira la trattativa per Zachary Athekame con lo Young Boys è agli sgoccioli. Ecco tutti i dettagli

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la trattativa che porterà Zachary Athekame al Milan è agli sgoccioli. Milan e Young Boys sarebbero infatti alle battute finali dell’accordo.