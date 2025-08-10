Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Schira annuncia: “Athekame-Milan, trattativa agli sgoccioli”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Schira annuncia: “Athekame-Milan, trattativa agli sgoccioli”

Calciomercato, Schira annuncia: “Athekame-Milan, trattativa agli sgoccioli” - immagine 1
Calciomercato Milan: secondo Nicolò Schira la trattativa per Zachary Athekame con lo Young Boys è agli sgoccioli. Ecco tutti i dettagli
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la trattativa che porterà Zachary Athekame al Milan è agli sgoccioli. Milan e Young Boys sarebbero infatti alle battute finali dell’accordo.

Calciomercato Milan, Schira rivela: "Accordo con Athekame"

—  

Secondo Schira, il Milan avrebbe già trovato un’intesa con il terzino svizzero classe 2004, con un contratto quadriennale (2029)  più opzione per il quinto anno (2030). Ecco le parole di Schira:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, assist United per Hojlund. Costo ok, ma il giocatore ... >>>

"Il passaggio di Zachary Athekame al Milan dallo Young Boys è alle battute finali. Sono stati concordati i termini personali per un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA