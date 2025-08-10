Calciomercato, Schira annuncia: “Athekame-Milan, trattativa agli sgoccioli”

"Il passaggio di Zachary Athekame al Milan dallo Young Boys è alle battute finali. Sono stati concordati i termini personali per un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030".
CALCIOMERCATO MILAN
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la trattativa che porterà Zachary Athekame al Milan è agli sgoccioli. Milan e Young Boys sarebbero infatti alle battute finali dell’accordo.
Secondo Schira, il Milan avrebbe già trovato un’intesa con il terzino svizzero classe 2004, con un contratto quadriennale (2029) più opzione per il quinto anno (2030). Ecco le parole di Schira:
"Il passaggio di Zachary Athekame al Milan dallo Young Boys è alle battute finali. Sono stati concordati i termini personali per un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030".
