Sassuolo, Scamacca al West Ham: operazione da 40 milioni più 7 di bonus

Il futuro di Gianluca Scamacca sarà quasi sicuramente in Premier League, più precisamente al West Ham: operazione in chiusura con il Sassuolo. Come riferisce in esclusiva Alfredo Pedullà sul proprio sito, infatti, la trattativa è in stato avanzato, mancano solo pochi dettagli. Il West Ham ha offerto ufficialmente 40 milioni più 7 di bonus, il Sassuolo ha accettato.