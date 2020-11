Calciomercato Sassuolo – Marlon: “Il mio idolo è Thiago Silva”

CALCIOMERCATO SASSUOLO – È cresciuto tra Fluminense e Barcellona, per poi arrivare al Sassuolo nel 2018. Marlon, difensore brasiliano classe 1995, sta dimostrando di essere un ottimo giocatore, soprattutto quest’anno. Ai microfoni di Tuttosport si è raccontato, indicando in Thiago Silva, difensore connazionale del Chelsea ed ex Milan, il suo idolo da sempre. Rispetto ricambiato, visto che il classe 1984 lo aveva indicato come erede. Ecco le parole di Marlon: “Io ho sempre avuto come idolo Thiago Silva. È lui l’ispirazione che mi ha dato la forza per cercare di giocare sempre al meglio. Certo, anche Sergio Ramos è un difensore top ma Thiago Silva è sempre stato nel mio cuore”.

Sul Barcellona: “Le immagini più forti sono quelle in cui abbiamo vinto la Coppa del Re e il mio debutto in Champions League. Sono stati momenti eccezionali che mi hanno riempito d’orgoglio. Non potrò mai dimenticarli. Messi è fortissimo. Un vero fenomeno del calcio ma anche grande professionista. Una persona per bene, molto rispettosa. È stato un piacere enorme poter vivere con lui quasi un anno e mezzo. Diciamo che è un giocatore semplicemente geniale”.

