Calciomercato Sassuolo – Locatelli, ecco il parere di Mirabelli

MILAN NEWS – Un solo anno da direttore sportivo del Milan, tra alti e bassi, per Massimiliano Mirabelli. Le sue operazioni si sono rivelate per lo più deludenti, eppure l’attualmente svincolato dirigente calabrese spesso ha rivendicato i propri meriti ed espresso pareri sul lavoro dell’attuale dirigenza milanista. In particolare, stavolta, Mirabelli ha voluto esporsi su Manuel Locatelli, ceduto al Sassuolo dal club rossonero. Secondo Mirabelli un errore. Ecco cosa ha dichiarato sul classe 1998 ai microfoni di Taca La Manca: “Sono stato letteralmente innamorato di Locatelli. Quando era al Milan lo considerai incedibile, parlai con il Sassuolo e dissi che o l’avremmo dato solo in prestito rinnovando il contratto del ragazzo, o con il diritto di recompra. Lo ritengo onestamente il miglior centrocampista che ci sia oggi in Italia nel suo ruolo ed è un classe ’98: farà benissimo sia nel club attuale, che negli eventuali club futuri e altrettanto in Nazionale. Quest’anno è stato preso Tonali che è un giocatore importantissimo, certe volte sento critiche ingiuste nei suoi confronti, è un classe 2000 con tanta strada davanti. Gli dobbiamo far pesare meno la maglia, bisogna avere pazienza e i valori di questi ragazzi usciranno”.

