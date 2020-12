Calciomercato Sassuolo – Il Parma vuole Defrel: le ultime

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Nel corso del mercato di gennaio potrebbero esserci un po’ di movimenti in casa Sassuolo. In particolare, Gregoire Defrel potrebbe lasciare i neroverdi nel corso della prossima sessione. Finora il classe 1991 ha avuto poco spazio a causa di alcuni problemi fisici, ma nonostante ciò ci sono diversi club disposti a provarci. In particolare uno.

Si tratta del Parma, squadra in cui il martinicano ha già militato a inizio carriera, essendo proprio un prodotto del settore giovanile parmense. Defrel sarebbe alla ricerca di più spazio, che proprio il Parma sarebbe disposto a garantirgli. L’operazione potrebbe prendere corpo con un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il tutto a una condizione: che Gervinho venga ceduto. Defrel sarebbe infatti il sostituto dell’ivoriano classe 1987, che piace all’Inter e che i ducali valutano 5 milioni.

