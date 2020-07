Calciomercato – Sassuolo, Boga chiede la cessione. Milan interessato

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Stando a quando raccolto e riferito dai colleghi di calciomercato.com, Jeremie Boga e il suo entourage, avrebbero chiesto la cessione al Sassuolo.

Il desiderio di Boga è quello di andare a giocare in un club più prestigioso già dalla prossima stagione. Da tempo il vero club che vuole prenderlo è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, più convinto delle tante società emerse in questi mesi. Infatti, sia il Milan che la Juventus sono interessati a Boga, ma mai hanno fatto una vera e propria mossa per prenderlo. I rossoneri restano vigili perché sicuramente qualche colpo in fase offensiva verrà fatto.

