Calciomercato Sassuolo – Berardi, l’agente fissa il prezzo

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Dopo tanti anni, forse, è davvero arrivato il momento della consacrazione per Domenico Berardi. L’esterno d’attacco del Sassuolo, classe 1994, sta vivendo una stagione eccellente fino a questo momento. È sicuramente il periodo migliore dell’attaccante neroverde e ovviamente sono tornate a farsi sotto le squadre interessate per acquistarlo. Era finito nel mirino di Milan e non solo, con Juventus e Inter che erano arrivate addirittura a litigarselo. Poi è calato l’appeal, ora tornato alto.

Il suo procuratore, Giovanni Seghedoni, però ha frenato tutti, sparando altissimo con la valutazione. Ecco le sue parole, rilasciate ad Alfredo Pedullà: “Credo che la valutazione sia di 50 milioni, il Sassuolo sa valorizzare e valutare bene i talenti che cresce”. Un prezzo che ovviamente lo toglie dal mercato e lo avvicina alla permanenza.

