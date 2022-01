Calciomercato Sampdoria – Castillejo, ostacolo ingaggio: le ultime news

Samu Castillejo potrebbe andare alla Sampdoria in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Ha un contratto con il Milan fino al 2023

Quali ostacoli ci sono, dunque, affinché Castillejo lasci il Milan per approdare a Genova ? Per la 'rosea', c'è l' ostacolo ingaggio è quello che, al momento, sta frenando l'operazione. Lo stipendio percepito attualmente da Castillejo in rossonero è fuori dai parametri della società doriana.

L'andaluso, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno 2023, sarebbe tentato di dire di sì alla Samp perché, in Liguria, giocherebbe con maggior continuità e, soprattutto, da titolare. Finora, in stagione, agli ordini di mister Stefano Pioli, Castillejo ha disputato 122' spalmati in 5 presenze in Serie A. Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>