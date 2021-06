Calciomercato – Sabitzer: “Milan? Sono giochi mediatici” | Calcio News

Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia, ha parlato a Kurier delle voci che vorrebbero un interesse da parte del Milan

Come tutti sanno il Milan in questa sessione di calciomercato dovrà acquistare un trequartista. Tra i nomi seguiti c'è Marcel Sabitzer , che piace particolarmente a Maldini e Massarra. Il calciatore, classe 1994, è punto di forza dell' Austria ai Campionati Europei e sfiderà gli Azzurri sabato sera a Wembley negli ottavi di finale della competizione. Il giocatore, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Lipsia .

Sabitzer, però, intercettato da Kurier, ha parlato del suo futuro. E' da diverse giorni che il suo nome viene accostato con particolare insistenza al Milan. Ecco cosa ha detto: "Voci sul Milan? Possono scrivere ciò che vogliono, non mi riguarda. Sono giochi mediatici che al momento non contano per me". Intanto è vicina la permanenza di Tonali. Le ultime.