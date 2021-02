Calciomercato – Romano: “Thauvin-Milan, ecco la verità”

Fabrizio Romano e le ultime su Florian Thauvin al Milan

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato in esclusiva al sito “sempremilan.com” del futuro di Florian Thauvin.

Sull’arrivo di un’ala destra la prossima stagione: “Con Douglas Costa al momento non ho nulla di confermato. Vediamo, ma al momento non ho niente. Su Florian Thauvin, sì, è uno dei nomi”, ha rivelato Romano.

“Penso che in estate arriverà una nuova ala destra. Vedremo quale sarà il nome perché siamo solo a gennaio, quindi la decisione arriverà ad aprile, vicino alla fine della stagione, ma Florian Thauvin è molto apprezzato. Inoltre, è senza contratto al Marsiglia quindi è una grande opportunità per molti club. Di sicuro gli piacerebbe essere un giocatore rossonero. Maldini ha anche detto che il giocatore è apprezzato dalla dirigenza del Milan, quindi di sicuro è uno dei nomi”.

Sul futuro di Castillejo e Saelemaekers: “Sì, mi aspetto che prendano un’ala destra, perché Castillejo è un buon giocatore ma non gioca mai sempre ai massimi livelli, quindi deve essere un’alternativa e non un titolare se vuoi giocare in Champions League e competere con le migliori squadre. Saelemaekers sta facendo un buon lavoro, ma vogliono un’ala destra forte, quindi penseranno a questo tipo di opportunità per la prossima estate”.

Sulla concorrenza per Thauvin: “Il Milan lo sta osservando, ma non è l’unica squadra. C’è anche il Siviglia su Thauvin”.

