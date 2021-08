Calciomercato – Romano: “Dalot non andrà al Borussia Dortmund”

Il Milan ha provato in questo calciomercato a riprendere Diogo Dalot, ma senza successo. La stessa sorte toccherà al Borussia Dortmund

Dopo un anno di prestito secco con la maglia del Milan, Diogo Dalot è ritornato al Manchester United, squadra che detiene il suo cartellino. I rossoneri, nelle prime settimane di calciomercato, hanno provato a riportare il portoghese in Italia trovando però il muro dei 'Red Devils', che non hanno aperto ad una sua nuova partenza. Per questo motivo la dirigenza si è spostata verso altri obiettivi, chiudendo in seguito per Alessandro Florenzi.