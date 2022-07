Calciomercato Roma – Si scalda la pista che porta a Wijnaldum

Dal calciomercato della Roma, Mourinho si aspetta un centrocampista di alto profilo. Anche per ciò, l'occasione Wijnaldum fa parecchia gola

Secondo la testata, la dirigenza romanista sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di portare l'ex Liverpool alla corte di Mourinho . La fattibilità dell'operazione è dettata dall'opaca stagione disputata da Wijnaldum a Parigi; data la situazione, i rossoblù sarebbero infatti disposti a cedere l'incursore in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni e pagando la metà dell'ingaggio da circa 8 milioni di euro.

L'unica controindicazione, sarebbe quella relativa al Decreto Crescita; esso non sarebbe infatti applicabile perchè la formula del prestito non garantirebbe al calciatore i due anni di residenza sul suolo italiano necessari per usufruirne. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?