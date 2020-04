Calciomercato Roma – Under in partenza? Ecco a chi interessa

CALCIOMERCATO ROMA – L’avventura di Cengiz Under alla Roma è ai titoli di coda? Questo è quello che riferisce ‘Estadio Deportivo’, affermando che il turco ha molti estimatori in Spagna. In pole position ci sarebbe il Siviglia dell’ex direttore sportivo giallorosso Manchi, che fu l’artefice del passaggio di Under nella Capitale. Il Milan aveva fatto un tentativo per il giocatore nel corso del calciomercato estivo, quando cercava un sostituto di Jesus Suso, trasferitosi proprio nella squadra spagnola. Attraverso una nostra diretta Instagram Dj Ringo, tifoso del Milan, ha criticato Ivan Gazidis: ecco le sue parole, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓