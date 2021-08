Calciomercato Roma – Ufficiale Abraham: cifre e dettagli dell’affare

Tammy Abraham è ufficialmente, in questo calciomercato, un nuovo calciatore della Roma. Il comunicato del club giallorosso e le sue parole

L’attaccante di 23 anni ha sottoscritto un contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno 2026 . “Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini. Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l'esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare.

Abraham indosserà la maglia numero 9. "Nonostante sia un calciatore molto giovane, con enormi margini di crescita, Tammy ha già giocato più di 200 partite e segnato più di 100 gol, vincendo diversi titoli importanti", ha dichiarato Tiago Pinto, general manager dell'area sportiva del Club. "La scelta di lasciare la Premier League e la squadra della sua città dimostra con i fatti quanto il ragazzo creda profondamente nella sfida di crescere e di fare bene alla Roma. "Portare nel club calciatori che vogliono indossare la nostra maglia è davvero molto importante per l'identità e l'appartenenza che riteniamo fondamentali nella nostra visione del Club".