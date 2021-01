Calciomercato Roma – Si riavvicina El Shaarawy: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA – Doppia felicità per Tiago Pinto. I primi giorni alla Roma del nuovo direttore generale giallorosso sono stati decisamente movimentati a causa della positività al Coronavirus. Ora è definitivamente guarito ed è pronto a lavorare al massimo per il mercato del club capitolino. Il primo obiettivo è Stephan El Shaarawy, ex Milan oggi al SH Shenhua.

Buone notizie, perché nel contratto dell'esterno classe 1992 è presente una clausola rescissoria di mancato adattamento al calcio cinese. Non è ancora chiaro se questa può essere sfruttate per liberare il Faraoncino a zero. Lui vuole fortemente la Roma e si sta allenando per farsi trovare immediatamente pronto. Ovviamente il club cinese, però, non vorrebbe perderlo dopo averlo pagato molto. La Roma resta in attesa, forse la clausola non è valida per mancato raggiungimento di un limite di presenze. Si valutano ovviamente anche alternative.