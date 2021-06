Calciomercato Roma – Rui Patrício, operazione quasi conclusa: le ultime

Le ultime news sul calciomercato della Roma: Rui Patricio, portiere portoghese gradito a José Mourinho, vestirà la maglia giallorossa

Ex Sporting Lisbona ed estremo difensore del Wolverhampton , in Premier League , dalla stagione 2018-2019 , Rui Patrício dovrebbe trasferirsi nella Capitale ad un prezzo tutto sommato accessibile. La Roma, infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sborserà circa 6 milioni di euro: il contratto del portiere con i 'Wolves' scadrà appena tra un anno.

Al giocatore, il club di proprietà dei Friedkin offre un contratto di tre anni , fino al 30 giugno 2024 , a 2,5 milioni di euro netti a stagione. L'operazione di calciomercato Rui Patrício-Roma, di fatto, è in dirittura d'arrivo. Si concluderà ufficialmente, con tutta probabilità, nel momento in cui i giallorossi cederanno almeno uno dei tre portieri attualmente in organico.

Per ora, infatti, la Roma ha a libro paga lo spagnolo Pau López, lo svedese Robin Olsen e il brasiliano Daniel Fuzato. Presumibilmente andrà via il primo: il Granada lo vuole in prestito, l'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.