Calciomercato Roma – Fatta per Renato Sanches: cifre e dettagli

Renato Sanches, ex obiettivo di calciomercato del Milan, passerà dal PSG alla Roma di José Mourinho per questa stagione

Quest'anno il calciomercato ci fa venire dei capogiri con tutte queste trattative dove a fare da protagonista è quasi sempre il Milan , ma stavolta l'affare è stato concluso dalla Roma . I giallorossi avrebbero infatti finalmente messo a segno un colpo importantissimo con il quale potrebbero fare il salto di qualità. Il giocatore in questione è Renato Sanches che, a seguito di stagioni eccellenti al Lille ed una negativa al PSG ora sarebbe pronto a cambiare aria e a venire in Italia.

Calciomercato Milan, la Roma si aggiudica Renato Sanches

Era da molto che si parlava dell'accostamento alla Roma del portoghese ed ora, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra tutto fatto. Il classe '97 si è costruito un curriculum di tutto rispetto ed ora è pronto ad approdare in una delle squadre italiane dalla storia più importante. Il Milan, un tempo interessato al giocatore, non ha affondato il colpo ed i giallorossi, invece, non hanno perso tempo. Infatti alla lupa è bastato con un blitz per chiudere l'affare.