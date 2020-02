Calciomercato Roma – Possibile ritorno di fiamma per Higuain

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo un anno in prestito con le maglie di Milan e Chelsea, Gonzalo Higuain è riuscito a conquistarsi la riconferma alla Juventus. L’argentino si è reso protagonista di un inizio di stagione più che convincente, salvo poi spegnersi lentamente. I ballottaggi con Paulo Dybala e le conseguenti panchine sono sempre più frequenti, ragion per cui un addio a fine stagione non sarebbe impossibile da immaginare. ‘Sport Mediaset’ scrive di alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, che riportano la volontà della Roma provare nuovamente l’assalto al ‘Pipita’ in estate. I giallorossi, infatti, avevano tentato già lo scorso giugno di portare l’attaccante nella Capitale. Intanto ecco cosa serve a Stefano Pioli per meritarsi la riconferma al Milan, continua a leggere >>>

