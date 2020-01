Calciomercato Roma – Perez, trovato l’accordo con il Barcellona

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Roma e Barcellona hanno trovato l’accordo totale per il trasferimento di Carles Perez in giallorosso. Continuano i contatti con il suo agente per trovare l’intesa anche con il giocatore, che arriverà nella Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Dopo aver seguito Jesus Suso e aver sfiorato Matteo Politano, la Roma ha finalmente trovato il sostituto dell’infortunato Nicolò Zaniolo. Intanto il Milan è a colloquio con l’agente di Krzysztof Piatek: cessione vicina?

