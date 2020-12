Calciomercato Roma – Pastore via a gennaio: i club interessati

CALCIOMERCATO ROMA – Non è mai del tutto sbocciato l’amore tra Javier Pastore e la Roma. Il fantasista argentino è pronto già a salutare i giallorossi nel corso del mercato di gennaio. Il Flaco, dopo aver passato più tempo in infermeria che in campo, lascerà la Roma e le squadre pronte a dargli un’altra opportunità non mancano. Secondo Nicolò Schira, infatti, in prima fila ci sarebbero Fenerbahce e Galatasaray. I due club turchi sono pronti ad accontentare Pastore dal punto di vista economico. La Roma, invece, si accontenta di 5 milioni per lasciar andare il classe 1989, che ha un contratto ancora lungo. Piace anche in America, in Arabia Saudita e in Qatar. Insomma, Pastore ha l’imbarazzo della scelta, di sicuro però con la Roma non continuerà. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>