Calciomercato Roma – Mkhitaryan è già pronto a rinnovare

CALCIOMERCATO ROMA – È arrivato a gennaio in prestito alla Roma, poi si è trasferito a titolo definitivo a titolo gratuito. Nonostante sia stato fortemente voluto, qualche piccolo dubbio su Henrikh Mkhitaryan i giallorossi lo avevano, tanto da fargli firmare un contratto annuale. Ora, però, l’armeno classe 1989 sta continuando a essere decisivo con prestazioni davvero di alto livello e qualità.

Nel suo contratto c’è una clausola che permette il rinnovo automatico alla ventesima presenza stagionale. Non è ancora stata raggiunta essendo inizio stagione ovviamente, ma la sensazione è che la Roma possa pensare di rinnovare a prescindere dal raggiungimento o meno delle venti presenze. In ogni caso, l’ultima decisione spetta a Mkhitaryan, che potrebbe anche opporsi al rinnovo in caso di 20 presenze. Anche da questo punto di vista, però, non dovrebbero esserci grossi problemi.

