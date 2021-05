Calciomercato Roma – Ma quale Donnarumma: Mou vuole Rui Patrício

Le ultime news sul calciomercato della Roma: Rui Patrício dovrebbe lasciare il Wolverhampton in estate per arrivare nella Capitale

Uno è Gianluigi Buffon, classe 1978, che ha annunciato il suo (secondo) addio alla Juventus. L'altro, addirittura, Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, classe 1999, alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo del suo contratto con il Milan. 'Repubblica' in edicola stamattina ha specificato come Buffon sia stato scartato da Mourinho.