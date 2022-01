Calciomercato Roma – Piace Kamara. Ma occhio a Nández e Banega

Boubacar Kamara, obiettivo di calciomercato della Roma, vuole 5 milioni di euro netti all'anno. Su di lui anche il Manchester United

La Roma non ha concluso il suo calciomercato invernale con gli arrivi di Ainsley Maitland Niles dall'Arsenal e di Sérgio Oliveira dal Porto. I Friedkin, infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, vorrebbero regalare a José Mourinho un terzo acquisto, al fine di poter lottare per un posto in Champions League con tutti i mezzi possibili.

I giallorossi vorrebbero prendere, per il centrocampo, Boubacar Kamara, classe 1999, francese spesso accostato anche al Milan, che andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, l'Olympique Marsiglia, il prossimo 30 giugno. Non rinnoverà l'accordo con la società della Costa Azzurra e, pertanto, potrebbe andare via già in questa sessione di mercato.

La Roma ha sondato il terreno per Kamara, scontrandosi, però, con due problemi. Il primo è che il giocatore chiede un ingaggio da top player, uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione. Il secondo è che, su di lui, sta insistendo il Manchester United, che non avrebbe problemi a riconoscergli quanto desiderato dal numero 4 dell'OM.

Ecco perché la Roma, non appena riuscirà a piazzare in prestito Amadou Diawara (piace a Cagliari e Sampdoria), può andare in alternativa su Nahitan Nández, in forza proprio ai sardi o su Éver Banega, ex Inter e Siviglia, che oggi gioca nell'Al-Shabab. Non è più giovanissimo (classe 1988), ma ancora dotato di tecnica e qualità che farebbero al caso della Roma di Mourinho.

