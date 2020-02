Calciomercato Roma – Juan Jesus: “Ho rifiutato due offerte dal Flamengo”

CALCIOMERCATO ROMA – Ai microfoni di ‘DAZN’, Juan Jesus ha svelato un importante retroscena di mercato accaduto durante l’ultima sessione invernale. Sul centrale della Roma ha ragionato anche il Milan, intenzionato ad inserirlo in una possibile trattativa, mai decollata, per Cengiz Under. Ecco le parole del brasiliano: “Quando ti chiama il Flamengo ci devi pensare due volte prima di rifiutare, è una grandissima squadra. Ma dovevo rifiutare, non era il momento giusto, la mia famiglia si trova bene qui e sto facendo bene con la Roma. Sto bene in questo club, sono ancora giovane, ho solo 28 anni. Se non molli mai, se sai quello che vuoi, puoi ottenere tutto”. Intanto ecco i dati sui tiri in porta del Milan nella gara contro la Juventus, continua a leggere >>>

