Calciomercato Roma – Grande colpo a zero per la difesa: arriva Hummels

La Roma conclude il mercato in grande stile. Dopo un lungo corteggiamento cominciato a inizio estate, Mats Hummels ha preso la sua decisione: continuerà la sua carriera con la maglia giallorossa. Nelle ultime ore, il club giallorosso ha intensificato i contatti, scegliendo di puntare sull’esperienza del difensore tedesco per rafforzare la difesa. L'intesa è stata raggiunta non senza qualche difficoltà, con gli ultimi dettagli definiti dopo una giornata di trattative tra il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi e l’agente del giocatore, Stefano Sem.