Calciomercato Roma – Prende corpo la cessione di Dybala al Galatasaray

Calciomercato Roma - Dybala sulla via della Turchia — Un'eventualità, questa, che - a quanto pare - la Roma non vorrebbe che si verificasse. Arriva, dunque, nel momento giusto il concreto interesse del Galatasaray per il numero 21 sudamericano. Lunedì sera Carlos Novel, rappresentante di Dybala, era ad İstanbul in compagnia dell'intermediario George Gardi, per vedere la partita dei turchi, ospiti nel box presidenziale.

Il 'Gala' sarebbe disposto, secondo la 'rosea', a riconoscere a Dybala l'intero stipendio attualmente percepito a Roma, ovvero 8 milioni di euro netti più uno di bonus, ma allungando il contratto fino al 30 giugno 2027. Insomma, offre all'argentino una trentina di milioni di euro più o meno per concludere la carriera in riva al Bosforo.

Anche Ranieri apre alla cessione: "Se non vuole restare ..." — Un'offerta che potrebbe e dovrebbe allettare Dybala, per il quale scatterà - a partire dal prossimo 1° gennaio - la clausola risolutoria di 12 milioni di euro. È però verosimile, per il quotidiano sportivo nazionale, che Roma e Galatasaray, una volta acclarata la volontà del giocatore di andare in Turchia, possano accordarsi per un indennizzo di 3-4 milioni di euro.

La Roma sostiturebbe Dybala, nell'immediato, con Matías Soulé, già presente in rosa. Per il futuro, invece, occhi puntati su Omar Marmoush dell'Eintracht Francoforte. Anche Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, ha aperto al possibile addio di Dybala: "Mi fa piacere averlo, metterlo in campo quando sta bene. Però se ha altre priorità bisogna anche essere d'accordo in due, se il ragazzo non vuole restare c'è una possibilità. Io voglio solo giocatori che siano contenti di stare qua", le sue parole.