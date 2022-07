Roma, Dybala: “Molto, molto felice. La 10 di Totti? Sorpresa …”

Paulo Dybala, colpo di calciomercato della Roma, è arrivato in Portogallo per le visite mediche e il ritiro con il club giallorosso

Paulo Dybala, nuovo colpo di calciomercato della Roma, è arrivato in Portogallo, dove i giallorossi stanno svolgendo il ritiro precampionato, per effettuare le visite mediche con il club giallorosso e poi mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore, José Mourinho. La 'Joya' è stato intercettato, al suo arrivo all'aeroporto di Faro, dai colleghi di 'LaRoma24.it'.

"Molto, molto, molto felice", ha detto Dybala ai colleghi della testata web giallorossa in merito al suo accordo con la Roma. Ovvero un contratto triennale, scadenza 30 giugno 2025, da 6 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Parlando, poi, della possibilità di indossare la maglia numero 10 che Francesco Totti, in via informale, gli avrebbe già concesso di indossare, Dybala ha detto: "Poi ne parleremo ... Sorpresa".

Dybala ha giocato, in Serie A, nel Palermo e poi per ben sette stagioni, dal 2015 al 2022, nella Juventus: in bianconero ha collezionato 293 presenze e segnato 115 gol.

La Roma, per Dybala, ha vinto la recente concorrenza del Napoli, che sognava di vedere l'argentino al 'Diego Armando Maradona', ma, soprattutto, dell'Inter. I nerazzurri, dopo aver preso Romelu Lukaku, avevano messo in stand-by i negoziati per Dybala, di fatto non dando seguito alla prima bozza di proposta contrattuale avanzata al suo entourage più di un mese fa.