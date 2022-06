Mercato Roma – Di Marzio: “Berardi in caso di addio di Zaniolo”

Roma scatenata in queste ore sul calciomercato in entrata. Dopo Matic, bloccati due giocatori e se parte Zaniolo c'è Berardi

Roma scatenata in queste ore sul calciomercato in entrata: se parte Zaniolo c'è Berardi. A dare la notizia è Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky. Qualora il numero 22 partisse, dunque, la prima scelta dei giallorossi sarebbe il calciatore del Sassuolo. Sia Zaniolo che Berardi piacciono molto anche al Milan.