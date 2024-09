Ex Milan, Pioli torna in Serie A? Può sedersi sulla panchina di una rivale

Daniele De Rossi e la Roma non stanno vivendo il miglior momento del proprio rapporto. L'allenatore è arrivato per sostituire Mourinho e fare da traghettatore per il finale della passata stagione, almeno così si pensava. DDR ha convinto e si è conquistato il rinnovo fino al 2027, grazie al suo carisma e alla voglia che ha portato nelle prestazioni dei suoi giocatori. Dopo aver eliminato il Milan di Pioli in Europa League l'anno scorso si è consacrato come allenatore della Roma per la stagione 2024/25.