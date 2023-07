Calciomercato Roma – Sogno de Paul: ecco le condizioni

Il sogno della Roma porta il nome di Rodrigo De Paul. L'attuale centrocampista dell'Atletico Madrid conosce alla perfezione la Serie A, dopo aver militato per cinque anni all'Udinese. Possiede anche un'ottima esperienza in ambito europeo ed è riuscito a vincere il Mondiale con l'Argentina, rappresentando una pedina fondamentale per gli schemi del mister Lionel Scaloni.