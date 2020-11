Calciomercato Roma – Coppa Italia, dall’altra parte del tabellone…

CALCIOMERCATO ROMA – Il Milan giocherà in casa gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino. Poi se la vedrebbe in trasferta con la vincente di Fiorentina-Inter e in semifinale una tra Juventus, Sassuolo, SPAL e Genoa. Tante grandi squadre da questo lato del tabellone, mentre dall’altra parte sono state fortunate Roma e Napoli. I giallorossi in particolare giocherebbero in casa sia gli ottavi contro lo Spezia che i quarti di finale, dove affronterebbero la vincente di Napoli-Empoli.

Sia gli ottavi che i quarti di finale si giocheranno in gara secca. Il primo dei due turni sarà disputato tra i l 13 e il 20 gennaio, mentre il secondo il 27. Per gli ottavi Atalanta, Lazio, Napoli, Roma, Milan, Sassuolo e Juventus giocheranno in casa, mentre l’Inter farà visita alla Fiorentina. Nei quarti di finale potrebbero esserci i big match Atalanta-Lazio e Roma-Napoli. A decidere chi giocherà in casa nei quarti sarà il numero abbinato alle otto teste di serie come posizione d’ingresso al tabellone principale al momento dei sorteggi, con la squadra col numero più basso che avrà il diritto di giocare nel proprio stadio. La Roma ha la sicurezza di giocare i quarti di finale in casa sia affrontando il Napoli che l’Empoli.

Il sorteggio degli ottavi di finale

– Atalanta-Cagliari

– Lazio-Parma

– Napoli-Empoli

– Roma-Spezia

– Fiorentina-Inter

– Milan-Torino

– Sassuolo-SPAL

– Juventus-Genoa

