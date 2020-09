Calciomercato Roma – Cifre e dettagli dell’affare Milik con il Napoli

ULTIME NOTIZIE MERCATO ROMA – Arkadiusz Milik nel mirino del club giallorosso. Da diversi giorni si parla di questa possibilità per il mercato della Roma. Ecco cifre e dettagli della trattativa con il Napoli per l’attaccante polacco.

L’indiscrezione è stata riferita dal collega Nicolò Schira, che scrive: “In settimana summit tra Roma e Napoli per Milik: giallorossi pronti a offrire €25M (pagabili in 5 tranche) per il polacco. Per la punta pronto quinquennale da €4,5M netti a stagione”.

