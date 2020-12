Calciomercato Roma – Bryan Reynolds in arrivo, ecco chi è / News

Calciomercato Roma, arriva Bryan Reynolds

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Roma sempre più a stelle e strisce. Dopo il cambio di proprietà con l'acquisto di Dan Friedkin, i giallorossi sono ad un passo dall'ingaggiare Bryan Reynolds, terzino americano in forza al Dallas Dc. Accordo trovato con il club come confermato anche dal sito della MLS: 7,5 milioni di euro, da trovare ancora quello con il giocatore, che dovrebbe però aggirarsi sul milione e mezzo a stagione. Dopo Bradley dunque, la Roma è pronta ad abbracciare un altro americano: il classe 2001 Bryan Reynolds.