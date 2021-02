Calciomercato Roma – Bruno Peres chiede il rinnovo

Bruno Peres chiede il rinnovo alla Roma

Arrivato alla Roma nell'agosto 2016, dopo due stagioni si è mosso in prestito per un anno e mezzo, per poi tornare in giallorosso. Stiamo parlando di Bruno Peres, brasiliano classe 1990, che adesso vedrà il proprio contratto scadere a giugno. Ieri si è reso protagonista in Europa League e proprio al termine della sfida ha lanciato un piccolo segnale alla propria società. La richiesta, in realtà, è abbastanza chiara: "Ho sempre lavorato per fare bene, è la cosa più importante. Devo stare concentrato sulla Roma che ha bisogno di me, io cerco di essere disponibile quando il mister mi chiama. Poi quello che succederà dopo non lo so, io cerco di fare il meglio in campo, se mi rinnoveranno il contratto sarò felice, lo spero. L'importante è lavorare bene e aspettare che le cose vadano bene".